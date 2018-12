F1, Raikkonen lascia la Ferrari a fine stagione. Al suo posto Leclerc

Svolta in casa Ferrari: Kimi Raikkonen lascerà al termine della stagione dopo otto anni in Rosso (sommando le due esperienze dal 2007 al 2009 e dal 2014 al 2018), al suo posto il giovane 21enne monegasco Charles Leclerc. Lo ha ufficializzato la scuderia di Maranello con due comunicati a breve distanza l'uno dall'altro sul proprio sito. Il pilota finlandese, ultimo pilota della Rossa a vincere un Mondiale, lascerà il volante della Ferrari a Leclerc, prodotto del vivaio Ferrari Academy e quest'anno alla sua prima esperienza in Formula 1 con l'Alfa Sauber. Per Raikkonen, il percorso inverso: ha firmato un contratto per i prossimi due anni proprio con la Sauber, team con cui aveva iniziato la propria carriera in Formula 1 nnel 2001. (L'APPROFONDIMENTO SU SKY SPORT).

Arrivabene: “Kimi grande uomo squadra”

"Durante questi anni, Kimi ha dato alla squadra un contributo fondamentale, sia in qualità di pilota, sia per le sue doti umane", scrive il team principal Ferrari, Maurizio Arrivabene. "Il suo ruolo è stato decisivo per la crescita del team e, al tempo stesso, è sempre stato un grande uomo-squadra". Raikkonen, prosegue, "in qualità di campione del mondo, rimarrà sempre nella storia e nella famiglia della Scuderia. Per tutto questo lo ringraziamo e auguriamo a lui e alla sua famiglia un futuro pieno di soddisfazioni".

Per Raikkonen contratto di due anni con la Sauber

È stato lo stesso Raikkonen ad annunciare su Instagram il proprio passaggio alla Sauber: “Indovina chi è tornato?! Prossimi due anni con @sauberf1team, avanti! Si sente estremamente bene per tornare dove tutto ha avuto inizio!". Passaggio poi ufficializzato dal team: "Siamo lieti di annunciare che #kimi7 si unirà a noi per le stagioni 2019 e 2020", ha twittato il team.