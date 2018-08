Sorteggi Europa League: gironi difficili per Milan e Lazio

L’urna di Montecarlo ha delineato i gironi di Europa League (L'APPROFONDIMENTO DI SKYSPORT): un sorteggio non benevolo per le due squadre italiane in corsa, il Milan e la Lazio. I rossoneri sono stati inclusi nel gruppo F e partivano in seconda fascia: hanno pescato gli spagnoli del Betis Siviglia, i greci dell’Olympiacos e i lussemburghesi del Dudelange. È andata peggio ai biancocelesti: la squadra di Simone Inzaghi se la vedrà nel gruppo H con i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, i francesi dell’Olympique Marsiglia e i ciprioti dell’Apollon Limassol.

Peruzzi: ci è toccato il girone peggiore

Il club manager della Lazio Angelo Peruzzi, al termine del sorteggio ha commentato: “Guardando gli altri ci è toccato il peggior girone possibile. Il Marsiglia di Rudi Garcia e Strootman? Non sentiamo aria di derby, è una buona formazione con ottimi elementi, anche l'Eintracht è forte. I francesi hanno una giornata di squalifica del campo, vediamo quando ci toccherà sul loro campo”.

Ecco i gironi completi

La prima giornata dell’Europa League 2018/19 è fissata per giovedì 20 settembre, mentre la finale è in programma il 29 maggio 2019 a Baku, in Azerbaigian. Ai sedicesimi si qualificheranno le prime due di ogni girone più le otto retrocesse dalla Champions. Ecco i gironi completi sorteggiati a Montecarlo:

Gruppo A: Bayer Leverkusen, Ludogorets, Zurigo, Aek Larnaca

Gruppo B: Salisburgo, Celtic, Lipsia, Rosenborg

Gruppo C: Zenit, Copenaghen, Bordeaux, Slavia Praga

Gruppo D: Anderlecht, Fenerbahce, Dinamo Zagabria, Spartak Trnava

Gruppo E: Arsenal, Sporting Lisbona, Qarabag, Vorskla

Gruppo F: Olympiacos, Milan, Betis Siviglia, Dudelange

Gruppo G: Villarreal, Rapid Vienna, Spartak Mosca, Rangers

Gruppo H: Lazio, Marsiglia, Eintracht Francoforte, Apollon

Gruppo I: Besiktas, Genk, Malmoe, Sarpsborg

Gruppo J: Siviglia, Krasnodar, Standard Liegi, Akhisarspor

Gruppo K: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec

Gruppo L: Chelsea, Paok, Bate Borisov, Vidi.

Data ultima modifica 31 agosto 2018 ore 14:25