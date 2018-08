Di nuovo fiamme su un autobus a Roma, è il 18esimo caso da inizio anno

Un altro autobus in fiamme a Roma. È accaduto nella serata di sabato a un mezzo dell’Atac – l’azienda di trasporti della Capitale – che rientrava in rimessa dopo il servizio notturno. Il principio d’incendio – per ragioni ancora da accertare – ha completamente danneggiato la vettura.

Nessun passeggero a bordo

Il rogo si è verificato su un bus della linea notturna N2, che collega le stazioni di Rebibbia e Laurentina quando la metro B non è attiva. La vettura stava rientrando in rimessa e percorreva il Grande Raccordo Anulare all’altezza di via Ardeatina, periferia sud della Capitale. A bordo non vi erano passeggeri e nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

18 autobus a fuoco da inizio anno

Dall’inizio dell’anno sono almeno 18 gli autobus andati a fuoco, per lo più su linee gestite dall’Atac. Il caso più eclatante è avvenuto l’8 maggio scorso in via del Tritone, quando una vettura si è incendiata creando il panico in centro. Una commessa rimase ferita.