Un altro autobus in fiamme a Roma: dall’inizio del 2018 i casi sono 19

Il 19 agosto un autobus dell’Atac ha preso fuoco a Roma. Non ci sono stati feriti, ma questo è solo l’ultimo caso di pullman colpiti da roghi o principi di incendio. Nella Capitale la lista è lunga: da inizio 2018, gli episodi simili sono stati 19 e la maggior parte riguardano bus dell’Atac. Ecco l’elenco.

19 agosto 2018

Un mezzo dell’Atac va a fuoco all'alba sul Grande raccordo anulare. Il mezzo pubblico, spiegano i vigili del fuoco, è bruciato nella carreggiata in direzione di Fiumicino. Si è verificato “un principio di incendio, che ha danneggiato completamente la vettura, mentre percorreva il Gra all'altezza di via Ardeatina”, dice l'azienda che gestisce il trasporto pubblico capitolino. L'incendio su un bus della linea notturna N2 che stava rientrando in rimessa senza passeggeri a bordo. Non ci sono feriti.

10 agosto

Ad andare a fuoco, nella tarda mattinata, è un autobus della linea 046 in via di Carcaricola, nella zona di Tor Vergata. Coinvolte due auto in sosta, ma non ci sono feriti. Le fiamme hanno “danneggiato completamente la vettura. Non c'è stata alcuna conseguenza per i passeggeri”, dice l'Atac. Paura per la palla di fuoco che avvolge il mezzo pubblico, ripresa anche da alcuni video.

19 luglio

Intorno alle 16.30, sulla via Litoranea all'altezza del Terzo Cancello, un guasto a un autobus della linea 07 provoca un principio di incendio. Il conducente ferma il mezzo, scende e spegne le fiamme con l’estintore in dotazione a bordo.

12 luglio

Un altro principio di incendio, questa volta su un autobus dell’Atac in transito davanti all’università la Sapienza, in viale Regina Elena. Il mezzo è una navetta sostitutiva dei tram delle linee 3 e 19, con limitazione a Porta Maggiore. Intorno alle 12.30, il conducente si accorge del fumo che esce dal motore e fa scendere i passeggeri. Poi, a spegnere sul nascere le fiamme, arrivano i vigili del fuoco. Non ci sono feriti.

26 giugno

Incendio in serata su un autobus 508 dell’Atac in via Roccalumera, tra Ponte di Nona e Borghesiana. Il mezzo, secondo alcuni testimoni, avrebbe preso fuoco mentre i passeggeri erano ancora a bordo: sono riusciti tutti a scendere e non si registrano feriti.

26 giugno

Qualche ora prima, a bruciare è un autobus della Roma Tpl (gestore privato che nella Capitale ha in concessione il 20% del servizio, in particolare quello delle periferie). Ad andare a fuoco è la vettura 9771 sulla linea 078, vuota perché a fine servizio. L'incendio, sviluppatosi nella parte posteriore del mezzo, sulla laterale della Pontina poco dopo le 19.30. Si sprigiona una colonna di fumo nero visibile su tutta la zona.

8 giugno

Le fiamme, intorno alle 16, avvolgono completamente un autobus dell’Atac della linea 881. L’incendio a piazza Pio XI, nel quartiere Aurelio. Illesi il conducente e i passeggeri, che riescono a scendere in tempo dal mezzo.

10 maggio

Ancora un autobus Atac a fuoco. Questa volta è un mezzo della linea 46. Il principio d’incendio, intorno alle 18.30, tra piazza dell'Aracoeli e piazza Venezia. A bruciare è una vettura della rimessa di Portonaccio. È l’autista, con l’estintore, a spegnere la fiammata prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.

8 maggio

In fiamme, intorno alle 13.30, un autobus Atac tra Infernetto e Ostia, in via di Castel Porziano. Si tratta della vettura 6069. Danneggiato lo 06 adibito al trasporto scolastico. Niente feriti o intossicati.

8 maggio

L’episodio recente più clamoroso. In via del Tritone, in pieno centro, intorno alle 10 un bus viene completamente distrutto dal fuoco. Sotto gli occhi dei passanti prima le fiamme, poi l’esplosione e infine il fumo nero. Si tratta di un mezzo Atac della linea 63. Il conducente si accorge del pericolo e fa scendere i passeggeri poco prima dell’esplosione.

20 aprile

Autobus in fiamme a pochi metri dalla stazione Termini, all'Esquilino. Un mezzo dell’Atac della linea 16 “sfiamma” lateralmente in via Volturno. L'autista, visto il fumo, accosta e spegne il principio d’incendio con l’estintore.

13 aprile

Questa volta le fiamme avvolgono un autobus Atac, il 409, in via di Portonaccio. L’incendio alle 6 del mattino. Anche in questo caso l’autista si accorge del fumo.

6 marzo

Poco dopo le 21, in via Prenestina, va a fuoco una vettura della linea 313 (che serve le zone di Roma Est). Il bus fa parte della flotta della rimessa Atac di Tor Sapienza. Intervengono due squadre dei vigili del fuoco.

2 marzo

Passeggeri illesi anche dopo l’incendio che distrugge un bus Atac della linea 03. Intorno alle 13, in via di Macchia Palocco, l’autista del mezzo fa scendere tutti prima che divampino le fiamme.

21 febbraio

Denso fumo nero, passeggeri in fuga e fiamme: questa volta tocca a un mezzo Atac della linea 014. L’incendio intorno alle 13.30 mentre il bus transita su via Cardinal Ginnasi a Ostia.

2 febbraio

Un incendio divampa dal motore di un autobus Atac della linea 30 a Prati, mentre il mezzo passa su via Marcantonio Colonna. L’autista si accorge del fumo dal vano posteriore e fa scendere i passeggeri.

24 gennaio

Nella tarda serata un autobus Atac viene avvolto dalle fiamme in via Palmiro Togliatti, nella zona di Cinecittà. Il mezzo è distrutto, non ci sono feriti.

7 gennaio

Il primo autobus Atac in fiamme del 2018. Succede vicino al capolinea in piazza di Monte Savello, all'altezza dell'Isola Tiberina. A fuoco un mezzo della linea 63. L’autista sente odore di fumo e scende dal bus per spegnere il principio d’incendio aiutato da altri conducenti.

7 gennaio

Non solo mezzi Atac. Nello stesso giorno, intorno alle 8.30, la vettura Cotral 5891 prende fuoco sull’A1, in località Anagni: era partita un’ora prima da Sora per Roma.