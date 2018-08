Villorba, esplode ordigno davanti alla sede della Lega. Nessun ferito

Un ordigno rudimentale è esploso nei pressi della sede della Lega di Villorba, in provincia di Treviso. Non ci sono feriti. Gli artificieri, giunti sul posto, hanno individuato anche un secondo ordigno inesploso e lo hanno disinnescato. Al momento non ci sono rivendicazioni. Sul posto anche polizia, carabinieri, vigili del fuoco e 118.



Gli ordigni, secondo quanto si apprende, sarebbero stati trovati a pochi passi dallo stabile che ospita la sede del partito. Una sede molto nota in città e in Veneto, visto che qui il governatore Luca Zaia ha festeggiato i suoi successi elettorali.



Il leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha così commentato l'accaduto su Twitter: "Cercano di fermarci, ma violenti e delinquenti non ci fanno paura. Andiamo avanti, più forti di prima".