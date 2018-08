Brescia, neonato muore in ospedale per un batterio. Aperta inchiesta

Un neonato è morto agli Spedali civili di Brescia a causa di un’infezione provocata dal batterio serratia marcescens, che nei bambini attacca, nella maggior parte dei casi, l’apparato gastrointestinale. Il piccolo, figlio di una coppia bresciana e nato prematuro, era ricoverato con il fratello gemello: anche lui avrebbe contratto il batterio, così come altri bambini presenti nello stesso reparto di patologia neonatale, ma è vivo.

Altri sette o otto bambini coinvolti

Dopo la morte del neonato, avvenuta martedì 7 agosto, il reparto è stato visitato dai carabinieri del Nas: i militari hanno acquisito documentazione e fatto i primi accertamenti sul personale entrato in contatto con il bambino, per capire se il batterio è stato portato da esterni. Sette o otto bambini dello stesso reparto presenterebbero i segni clinici della malattia, mentre per altri si parla di semplice colonizzazione, come ha confermato la direttrice sanitaria del Civile, Frida Fagantini. Il batterio, particolarmente resistente all'aggressione degli antibiotici, era stato isolato in alcuni bambini ricoverati nella Patologia neonatale già alla fine di luglio. La procura ha aperto un'inchiesta contro ignoti.