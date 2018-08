Frana in Val Ferret, centinaia di evacuati. Morti moglie e marito

Sono iniziate all’alba le operazioni di evacuazione delle circa 150-200 persone bloccate nella notte in Val Ferret, nel territorio comunale di Courmayeur, in seguito ad una frana che si è staccata nella giornata di ieri. Intanto è stato rinvenuto il corpo della seconda vittima: si tratta di una 69enne milanese, moglie dell'uomo trovato ieri. L'auto della coppia è stata travolta dal distacco di massi e fango.

La seconda vittima

Il corpo della seconda vittima è stato trovato al di sotto del veicolo in cui si trovava in compagnia del marito. Sono attualmente impegnati nelle operazioni di recupero i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino della Guardia di finanza.

L'evacuazione

Finora sono complessivamente 123 le persone sfollate: 23 sono state sistemate al Forum Sport Center di Courmayeur mentre 100 sono alloggiate al Golf club della Val Ferret. E' prevista per tutti l'assistenza di personale medico e di una psicologa dell'emergenza. Intanto è stato attivato il Centro Operativo Comunale e per le richieste urgenti di informazioni da parte di cittadini è stato istituito il numero telefonico 0165-831358. Inoltre il Comune di Courmayeur, con il supporto della Protezione civile regionale, ha allestito al Forum Sport Center di Dolonne un centro di prima accoglienza per le persone coinvolte ed evacuate a seguito dell'evento.

La frana

Secondo quanto si è appreso, sono due le frane che si sono staccate al momento in Val Ferret, una a valle e l'altra a monte della località di Planpincieux. In queste settimane la vallata ai piedi del massiccio del Monte Bianco - chiusa da ieri sera con un'ordinanza - è affollata da turisti, perlopiù appassionati di passeggiate in montagna.