L'estate non è finita, farà ancora caldo ma con qualche temporale

Qualche nuvola con pioggia in alcune aree del Nord. Generale bel tempo nel resto della Penisola, a eccezione di qualche rovescio, soprattutto su alcune aree di Sicilia e Sardegna. Sono queste le previsioni per oggi, 6 agosto, e domani, che vedranno l'Italia in una situazione di instabilità più diffusa fra le due isole maggiori, la dorsale appenninica centro-meridionale e le regioni settentrionali, specie nelle aree montuose. LE PREVISIONI METEO

Nord, piogge sull’arco alpino

A Nord, nella giornata di oggi, lunedì 6 agosto, si potranno registrare delle piogge isolate lungo l'arco alpino, specie a ridosso dei rilievi lombardi. Cielo sereno o poco nuvoloso sulle altre aree. Sull'arco alpino ci saranno precipitazioni o temporali, localmente anche intensi che, nel corso del pomeriggio-sera potranno spingersi anche sulle aree di pianura fra Emilia, Lombardia e Piemonte. Dalla serata graduale miglioramento a eccezione di qualche residuo fenomeno sul Trentino-Alto Adige e sul basso Piemonte.

Qualche pioggia in Sardegna, bello nel Centro peninsulare

Qualche piovasco potrebbe arrivare sul settore centro-meridionale della Sardegna, ma con nubi e fenomeni in intensificazione nel corso della mattinata con rovesci e temporali sparsi che si andranno localizzando in particolare sulle aree meridionali, interne ed occidentali, lasciando qualche schiarita sui versanti orientali. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, con un moderato aumento della nuvolosità nel corso della mattinata in particolare a ridosso delle aree appenniniche comprese tra Lazio ed Abruzzo, dove si avranno locali rovesci e temporali nel corso del pomeriggio. In serata nubi e piogge andranno a diminuire in tutte le regioni, Sardegna compresa, con qualche residuo rovescio sulla parte meridionale dell'isola.

Bel tempo al Sud, possibili temporali in Sicilia

Al Sud si registrano nubi sparse sulla Sicilia, un po' più consistenti sul settore occidentale con possibili isolati temporali. Dalla mattinata nubi e fenomeni tenderanno a intensificarsi e a concentrarsi in generale sulla parte centro-occidentale dell'isola. Prevalenza di bel tempo sul resto del meridione, con tendenza nel corso della tarda mattinata a un temporaneo aumento della nuvolosità, che darà luogo a rovesci sparsi e qualche temporale sulle aree interne soprattutto della Campania. Isolati temporanei rovesci potranno interessare anche le aree del Gargano ed il Salento. Un deciso miglioramento è previsto per la serata.

Temperature: massime in diminuzione su arco alpino e Lazio

Per ciò che riguarda le temperature di lunedì 6 agosto, massime in diminuzione lungo l'arco alpino e sul Lazio. In aumento sulle due isole maggiori e sulla Puglia.

Martedì 7 agosto: nubi al nord

Per la giornata di domani, 7 agosto, molte nubi si concentreranno sul Piemonte centro-settentrionale con temporali anche localmente intensi. Nubi sparse sulle rimanenti aree alpine e cielo per lo più sereno altrove. Dalla tarda mattinata ci sarà un aumento delle nubi, che porterà rovesci e temporali a carattere sparso un po' su tutte le Alpi e sull'Appennino settentrionale. I fenomeni tenderanno a sconfinare localmente anche sulle zone pianeggianti per poi attenuarsi verso sera a eccezione del Piemonte, dove insisteranno fino al termine della giornata.

Centro e Sardegna all’insegna di una moderata instabilità

Al Centro e sulla Sardegna, martedì 7 agosto sarà caratterizzato da una moderata instabilità sull'isola, con nubi già presenti in mattinata e fenomeni temporaleschi sparsi che in serata si limiteranno al settore costiero centro-meridionale. Bel tempo sulle regioni peninsulari ma con atteso il consueto sviluppo di nubi consistenti nelle aree interne, tra tarda mattinata e pomeriggio, in grado di dar luogo a temporali sparsi che si attenueranno verso sera.

Mezzogiorno, un martedì con cielo stabile

Al Sud tempo stabile e cielo in prevalenza soleggiato, a parte annuvolamenti consistenti durante le ore più calde della giornata e qualche breve temporale pomeridiano nell'entroterra campano e sull'Appennino Calabro.

Temperature, massime in diminuzione al Nord-Ovest

Per quanto riguarda le temperature, il 7 agosto vedrà le minime in lieve calo al Nord, specie nella parte occidentale. Massime in diminuzione, invece, su Nord-Ovest, Friuli-Venezia Giulia e Toscana e in aumento sulla Sicilia.