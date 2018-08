Neonato trovato morto a Terni, fermata la madre

E' stata sottoposta a fermo la madre del neonato trovato morto ieri a Terni. Si tratta di una giovane di 27 anni italiana. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, ma secondo quanto ha potuto apprendere l’Ansa, la giovane avrebbe confessato.

Accusa di infanticidio

La giovane è in stato di fermo con l'accusa di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. La donna, nel pomeriggio, è stata interrogata a lungo in questura, assistita dal suo legale, l'avvocato Alessio Pressi. In base a quanto si apprende la donna, già madre di una bambina di 2 anni, avrebbe abbandonato il piccolo dopo esser giunta nel supermercato per fare spesa.

I motivi dell’abbandono

Quanto ai motivi dell'abbandono, sarebbero riconducibili a questioni economiche, in quanto la donna, senza lavoro, non sarebbe stata in grado di provvedere al mantenimento del secondo figlio. Per domani mattina è stata fissata l'autopsia sul corpo del bimbo.