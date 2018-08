Ferragosto 2018: tutti gli eventi, dal mare alla città

Ferragosto segna il momento clou dell'estate. Migliaia in tutta Italia sono gli eventi per festeggiarlo, tra concerti, sagre e mostre, in montagna o in riva al mare. Ma sono in tanti anche coloro che decidono di non partire, di restare in città, di godersi quelle strade deserte, di evitare le lunghe code o la folla in riva al mare. In tutti i casi, le opzioni non mancano, basta scegliere con un occhio al meteo e uno al traffico .

Perché si festeggia Ferragosto

Le radici del Ferragosto affondano nella Roma Imperiale. All'epoca questa ricorrenza si chiamava "Feriae Augusti" (il riposo di Augusto, in onore dell'imperatore Ottaviano Augusto) e si teneva il primo giorno del mese. Solo nel VII secolo la festa fu assorbita dal calendario delle celebrazioni cattoliche, che dedicò il 15 agosto all'Assunzione in cielo di Maria. È questa, ancora oggi, la base religiosa del Ferragosto: una ricorrenza diventata il simbolo stesso delle vacanze estive in Italia. Una data che, infatti, non è altrettanto significativa nei Paesi del Nord Europa né in Spagna, dove invece la festa estiva per eccellenza cade nella notte di San Giovanni, fra il 23 e il 24 giugno.

Cosa fare a Milano

Le grandi città sotto attive anche a Ferragosto. A Milano, gli appassionati d'arte potranno sfruttare la giornata per visitare uno dei tanti musei aperti. Come Palazzo Reale, dove dalle 9.30 alle 19.30 è possibile ammirare "Impressionismo e avanguardie. Capolavori dal Philadelphia Museum of Art" con opere di Renoir, Monet, Cézanne, Degas, van Gogh, Kandinsky, Matisse, Dalì e Picasso. Sarà aperto anche il Mudec, dove si potrà visitare la mostra "Modigliani Art Experience", dedicata all'artista livornese. Prosegue, anche il 15 agosto, la rassegna cinematografica "Arianteo" , con film proiettati all'aperto in vari punti della città; nel giorno di Ferragosto sarà possibile vedere "Dunkirk", "L'isola dei cani" e "The Greatest Showman". Nell'ambito dell'Estate Sforzesca, invece, il Castello ospiterà una serata speciale, con la Nuova Barberia Carloni e dj set con Anna Molly.

Cosa fare a Roma

A qualche chilometro da Roma, a Nerola, si potrà attendere la mezzanotte di Ferragosto nel salone delle Feste del Castello, tra musica e fuochi d'artificio. Per una giornata di cinema e divertimento, Cinecittà World apre dalle 15 fino al tramonto, con dj set e animazione nella nuova Cinepiscina. In pieno centro, prosegue "Lungo il Tevere...Roma", la rassegna di eventi che illumina le sponde del fiume. Il 15 agosto ci sarà "Semo tutti romani", spettacolo dedicato alla riscoperta della canzone tradizionale. Anche a Roma, come a Milano, i musei rimarranno aperti. A cominciare dal Maxxi, che per tutto agosto propone un biglietto d'ingresso scontato fino a sette euro. Non mancano neppure le proiezioni all'aperto, come quelle in programma per le "Notti del cinema al Porto di Ostia", all'arena Garbatella o al parco di Villa Lazzaroni.

Ferragosto nelle altre città

Tanti gli eventi in tutta la Penisola. Per chi si trovasse a Napoli e volesse scoprire un centro storico sotto un'altra luce, l'associazione "Le Capere" organizza un tour che racconta la storia dei quartieri partenopei. Poco distante, a Caserta, la Reggia apre alle prime luci dell'alba per un concerto dei "Bottari di Macerata Campania". Chi vive o soggiorna a Firenze, potrebbe sfruttare Ferragosto per godersi una delle sagre nei dintorni della città. Come quella del tortello, a Sagginale, o quella della bistecca a Galleno. Nel capoluogo toscano, anche gli appassionati di sport avranno la loro "corsa di Ferragosto": la Firenze-Mare, gara ciclistica giunta alla 72esima edizione e riservata agli under 23, con partenza alle 7.30 del mattino. Il giorno successivo, il 16 agosto, si corre invece il Palio di Siena.

Concerti in tutta Italia

A Pian Munè (Cuneo), a circa 2mila metri di altitudine, si rinnova l'appuntamento con il concerto di Ferragosto alle pendici del Monviso. A Sportinia, in provincia di Torino, si esibirà invece Eugenio Finardi. Sfera Ebbasta ha scelto lo stadio di Gallipoli, mentre sempre in Salento, a Lecce, canteranno i Negrita. Cristiano De André battezzerà il suo tour estivo "De André canta De André - Best of" a Rispescia (Grosseto). La Pfm suonerà invece a Civitavecchia (Roma) mentre a Riccione si esibiranno Le Vibrazioni e Merk & Kremont.