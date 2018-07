Epidemia di legionella nel Milanese: due anziani morti a Bresso

Due casi mortali in due giorni. La causa, sempre la stessa: legionella. A Bresso, in provincia di Milano, sono deceduti due anziani, entrambi di 94 anni: lunedì 23 luglio un uomo, cui a distanza di 24 ore si è aggiunta una donna, anche lei morta per le complicanze sopraggiunte dopo aver contratto il batterio.

Due morti e 17 casi, è "epidemia"

Si aggrava dunque il bilancio dell'emergenza legionella a Bresso: due persone hanno perso la vita, e salgono da 14 a 17 i casi di contagio accertati. A confermare la situazione "complicata" e "critica" è l'assessore regionale della Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, che – a margine del tavolo sulla sicurezza negli ospedali al Pirellone – ha spiegato che per gestire quella che lui stesso ha definito "un'epidemia di legionella" è stata attivata da subito una task-force.

Cos'è la legionella, avvertenze

La legionella è un batterio e la sua forma più pericolosa, che può portare alla morte e alla quale sono collegati più del 90% dei casi di legionellosi, è la Legionella pneumophila. Lo stesso Gallera ha ricordato alcune importanti precauzioni per evitare il contagio: "Pulire i filtri dei rubinetti, lasciare scorrere l'acqua e aprire le finestre quando si fa una doccia calda". Inoltre è opportuno "pulire molto bene i bacini d'acqua stagnante" in quanto la legionella "non si trasmette bevendo l'acqua o con il contatto personale, ma per inalazione".