Brescia, rifiuta nozze combinate: 18enne pakistana sotto protezione

Una ragazza di 18 anni di origini pakistane sarebbe stata tolta dalla famiglia e messa sotto protezione dalla Questura di Brescia perché il padre le avrebbe proibito di vivere “all’occidentale” e le avrebbe imposto un matrimonio combinato, a cui la giovane si sarebbe opposta. La notizia è stata riportata dal Giornale di Brescia, secondo cui è stata la stessa ragazza a raccontare alle amiche “maltrattamenti e imposizioni” del genitore che non accettava il suo stile di vita. Secondo i suoi racconti, il padre l’avrebbe controllata continuamente, arrivando a chiuderla in casa e stabilendo quando e con chi potesse uscire. Appena diventata maggiorenne la giovane ha deciso di scappare.

La giovane sotto protezione

Per il rischio che la 18enne venisse convinta a tornare in Pakistan, la Divisione anticrimine della Questura di Brescia ha deciso di allontanare la ragazza dalla famiglia e affidarla ad una struttura protetta. Il provvedimento è stato poi inviato alla Procura di Brescia che ora indaga sulla condotta del padre della giovane.

Il caso di Farah

La vicenda di Brescia ricorda il caso di Farah, la giovane studentessa pakistana, residente a Verona, che era stata attirata con l’inganno dai parenti nel Paese d’origine, segregata e costretta a interrompere la gravidanza dai genitori: aspettava un figlio da un coetaneo. La ragazza era stata liberata e ospitata in ambasciata a Islamabad, prima di essere riportata in un luogo sicuro in Italia.

Il caso di Sana

Ad aprile, invece, era emerso il caso della morte di Sana Cheema, 25enne di origini pakistane ma cresciuta a Brescia e cittadina italiana. La ragazza è morta in Pakistan il 18 aprile, prima di tornare in Italia. Secondo gli investigatori sarebbe stata strangolata dal padre, dal fratello e da uno zio perché avrebbe detto no a un matrimonio combinato con un cugino che la famiglia aveva già deciso per lei. I parenti, che poi avevano seppellito in tutta fretta il corpo della giovane, hanno sempre negato le accuse sostenendo la tesi della morte accidentale.

