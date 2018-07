Cuneo: investito dal trattore del nonno, muore bimbo di 6 anni

Tragedia nel Cuneese dove nella mattina del 9 luglio un bambino è morto dopo essere stato investito da un trattore. La vittima, di 6 anni, si trovava nel cortile dell'azienda di famiglia quando è stato raggiunto dal mezzo agricolo: alla guida il nonno del bimbo.

Il nonno in stato di shock

Secondo quanto reso noto, l'incidente è avvenuto in mattinata a San Biagio, una frazione di Centallo. Dopo l'accaduto sono stati immediatamente avvertiti i sanitari del 118. Giunti sul posto alle 9.15, i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte del piccolo. Il nonno del bambino è stato portato in ospedale in stato di shock.