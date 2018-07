Maltempo, temporali e allagamenti in Trentino Alto Adige

Nel pomeriggio del 3 luglio Bolzano e diverse zone dell'Alto Adige sono state colpite da violenti temporali, accompagnati da grandine, forti raffiche di vento e fulmini. (LE PREVISIONI METEO) A causa del maltempo, i vigili del fuoco hanno dovuto rispondere a oltre cinquanta richieste ed effettuare trentacinque interventi, tra cui uno nel cantiere e nel garage sotterraneo dell'ospedale di Bolzano. In tutta la provincia, riferiscono i meteorologi, sarebbero caduti circa 3.300 fulmini. La situazione più critica è nelle valli di Fiemme e Fassa: a Moena, dove c'è stata una forte grandinata, le strade del paese si sono trasformate in torrenti e si sono verificate alcune piccole frane. Nessuna persona è rimasta ferita. La situazione è monitorata dalla Protezione civile provinciale.

Venti fino a 77 chilometri orari

Secondo il meteorologo della Provincia, Dieter Peterlin, i venti hanno raggiunto i 77 chilometri orari di velocità a Merano, i 66 a Marleno ed i 57 a Gargazzone. A Bolzano, inoltre, a causa dei temporali in appena un'ora la temperatura è scesa da 32 a 20 gradi. In città è caduto un albero su una ciclabile in Via Volta ed un sottopassaggio ai Piani di Bolzano è stato chiuso per un allagamento. A Merano, invece, è caduto un albero su un'automobile e sono stati effettuati diversi interventi, così come a Laives ed in Bassa Atesina.

Allagamenti e smottamenti

A Moena e a Passo San Pellegrino la grande quantità di grandine caduta ha imbiancato la strada, costringendo all'intervento lo spazzaneve. Più a valle, invece, i temporali hanno causato allagamenti e smottamenti. La situazione più critica è stata registrata nelle valli di Fiemme e Fassa. A Moena, ad esempio, le piogge hanno trasformato le strade del paese in piccoli torrenti, causando alcune frane.