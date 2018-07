Incidente stradale nel Bergamasco: morte 4 persone

Quattro persone sono morte questa mattina in un incidente stradale ad Albano Sant'Alessandro, sulla statale 42 del Tonale, in provincia di Bergamo. Un 34enne, invece, sarebbe rimasto ferito in modo grave. Secondo le prime e ancora frammentarie informazioni raccolte, un camion avrebbe travolto una utilitaria. Le quattro persone che hanno perso la vita sono morte sul colpo. Ancora ignote le cause e la dinamica dello scontro. Sul posto, tre ambulanze e un elicottero del 118. Il traffico è stato bloccato per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso.