Vittoria, anziane abbandonate di notte nella casa di riposo: 1 arresto

Migrazione e sfruttamento: al mondo 40 milioni di persone in schiavitù

Lavorano in cambio di niente; vengono sfruttati sessualmente, come forza lavoro, come manodopera per la criminalità o per i loro organi. Il 10% degli schiavi è un "migrante". Una nuova schiavitù, presente in Asia, negli Stati Uniti e anche in Europa