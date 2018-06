Milano, rapina in una gioielleria di via Montenapoleone

Rapina in una gioielleria nella centralissima via Montenapoleone a Milano. Secondo la prima ricostruzione, tre malviventi sono entrati in azione nella lussuosa via nel Quadrilatero della moda del capoluogo lombardo. Obiettivo del colpo la gioielleria-orologeria Audemars Piguet. I banditi sono poi fuggiti in sella a delle biciclette.

La fuga in bici dopo il colpo

Secondo alcune testimonianze, uno dei tre rapinatori entrati in azione nella gioielleria-orologeria alla fine di via Montenapoleone avrebbe puntato una pistola al collo di uno dei dipendenti. Ma non ci sono stati feriti. I tre, dall'accento straniero, si sarebbero impossessati di una quindicina di orologi di grande valore. Poi sono usciti dalla gioielleria, hanno percorso alcune decine di metri in direzione di piazza San Babila a piedi per poi prendere delle biciclette cha avevano precedentemente nascosto. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie e sono stati effettuati i rilievi da parte della Scientifica. Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra mobile della questura di Milano.

