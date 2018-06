Senza cibo 2,7 milioni di italiani, sprechi per 16 miliardi nel 2017

Nel 2017 2,7 milioni gli italiani sono stati costretti a chiedere aiuto per mangiare attraverso le mense dei poveri o i pacchi alimentari. Tra le categorie più deboli si contano 455mila bambini sotto i 15 anni, quasi 200mila anziani sopra i 65 anni e circa 100mila senza fissa dimora. È la fotografia scattata dal rapporto Coldiretti sulla povertà alimentare nel nostro Paese. Secondo un'altra indagine, sempre della confederazione dei coltivatori dirett, nel 2017 tre italiani su quattro (il 71%) hanno messo in atto strategie per ridurre o annullare gli sprechi alimentari che poerò continuano a essere molto ingenti e ammontano a un valore di 16 miliardi. Coldiretti e Campagna Amica hanno lanciato dal Villaggio #stocoicontadini di Torino la “spesa sospesa” a favore della Caritas. Si tratta della possibilità, presso i 150 banchi del mercato, di fare la spesa per i più bisognosi mutuando l'usanza campana del “caffè sospeso”.

Buttati 16 miliardi di cibo

Gli sprechi domestici, secondo la Coldiretti, rappresentano in valore ben il 54% del totale e sono superiori a quelli nella ristorazione (21%), nella distribuzione commerciale (15%), nell’agricoltura (8%) e nella trasformazione (2%), per un totale di oltre 16 miliardi che finiscono nel bidone della spazzatura in un anno. Non si tratta quindi solo di un problema etico ma, precisa Coldiretti, il fenomeno ha ripercussioni anche sul piano economico e ambientale per l’impatto negativo sul dispendio energetico e sullo smaltimento dei rifiuti. Le famiglie, però, stanno già cambiando e imparando a ridurre gli sprechi: dal ritorno in cucina degli avanzi a una maggiore attenzione alla data di scadenza dei cibi, la richiesta della “family bag” al ristorante e la spesa a chilometro zero, dal campo alla tavola, con prodotti più freschi e che durano di più.

I consigli di Coldiretti

Dalla Coldiretti arrivano consigli per combattere lo spreco: leggere la scadenza sulle etichette, posizionare il cibo nel frigo in modo corretto, effettuare acquisti ridotti e ripetuti nel tempo. E ancora: privilegiare confezioni adeguate, scegliere frutta e verdura con il giusto grado di maturazione, preferire la spesa a chilometro zero, riscoprire le ricette degli avanzi.