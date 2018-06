Napoli ricorda Troisi a 40 anni dalla nascita de "La smorfia"

Napoli ricorda Massimo Troisi a 40 anni dalla nascita de "La Smorfia" - il trio formato con Lello Arena ed Enzo Decaro - con tre giorni di eventi e proiezioni. L’appuntamento con “Revuoto 2018”, questo il nome del progetto, è per il 22, 23 e 24 giugno in piazza del Plebiscito. Si tratta del primo evento che vede accanto a tanti artisti e amici di Troisi anche il coinvolgimento della famiglia, che ha messo a disposizione filmati inediti dell’attore.

Il progetto

Il progetto 'Revuoto 2018' è nato da un'idea di Lello Arena e di Mario Esposito a cui Enzo De Caro e Stefano Veneruso, nipote di Troisi, si sono uniti con entusiasmo. ''Questo appuntamento - ha spiegato Arena - nasce dalla mia esigenza di voler far sì che Massimo potesse ancora una volta recitare con la sua straordinaria potenza attoriale davanti al suo pubblico ed è anche una festa per La Smorfia che è stato il luogo in cui il suo immenso talento è potuto crescere''. Gli ha fatto eco Enzo De Caro: ''Finché ci siamo dobbiamo essere al servizio, siamo i tutor di quei tre ragazzi e ritengo che il talento di Massimo stia nell'essere riuscito ad arrivare a punte altissime essendo sé stesso fino in fondo''.

Il programma

Le serate avranno inizio con spettacoli di musica live, a cui seguiranno interventi di personaggi famosi che offriranno aneddoti su Massimo Troisi. Tra gli ospiti confermati ci sono Renzo Arbore, Marisa Laurito, Giancarlo Magalli, Pippo Baudo ed Enzo Avitabile. A concludere gli appuntamenti, proiezioni di film dell’attore scomparso e sketch de “La smorfia”, oltre che di filmati inediti di vita familiare di Troisi. ''La famiglia - ha spiegato il nipote - ha messo a disposizione un patrimonio inedito di video e testimonianze della vita privata di Massimo''.

Napoli omaggia Troisi

La partecipazione all'evento, promosso e organizzato da Tunnel Produzioni nelle persone di Mario Esposito e Nando Mormone e con la collaborazione del Comune di Napoli, è gratuita. Cinquemila i posti a sedere a disposizione in piazza del Plebiscito, ma sarà probabilmente allestito anche uno schermo in piazza Trieste e Trento. I fan di Troisi e de "La Smorfia" saranno inoltre coinvolti in prima persona: potranno sia inviare domande e richieste attraverso un numero whatsapp, sia inviare propri videobox all'indirizzo videobox@revuoto2018.it. Una selezione sarà poi proiettata in piazza. E per l'autunno si sta lavorando all'allestimento di una mostra. ''Saranno serate di nostalgia ma anche di grande bellezza. Sarà un'emozione straordinaria dopo quella vissuta per Pino al San Paolo. Noi stiamo ripartendo dalla cultura e dalla storia di Napoli'', ha concluso il sindaco Luigi de Magistris.