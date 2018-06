Frana a Bussoleno, notte fuori casa per gli sfollati

Le persone di Bussoleno sfollate dopo la frana di ieri, giovedì 7 giugno, in Val di Susa, hanno trascorso la notte fuori casa, nel centro allestito dalla Croce Rossa di Susa. Circa centoventi abitanti sono stati evacuati (ieri si parlava di 200 persone) e tre portati in ospedale per accertamenti, dopo che ieri pomeriggio una frana si è abbattuta sul paese coinvolgendo cinque case. La situazione ora è stabile e i Vigili del fuoco, insieme ai carabinieri, monitorano la zona. Oggi l'assessore regionale alla Protezione Civile, Alberto Valmaggia, visiterà la zona per un sopralluogo. Intanto l'allerta maltempo per le piogge prosegue: la sala regionale della Protezione Civile monitora la situazione. Il Dipartimento ha emesso una allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Abruzzo.

La frana a Bussoleno

La frana si è abbattuta sul paese a ovest della città metropolitana di Torino. Sono state le violenti piogge di questi giorni a causare la caduta di fango e detriti staccatasi da una zona montuosa. La colata ha coinvolto cinque case: sei le persone portate in salvo con l'elicottero dei vigili del fuoco. "Abbiamo sentito un boato. Poi, all'improvviso, una bomba d'acqua e di detriti ci è piombata in casa. Siamo riusciti a scappare in tempo. Sembrava l’inferno”, hanno raccontano alcuni sfollati costretti a lasciare le loro abitazioni. La frana di ieri è la quarta in poco meno di un mese che colpisce il paese della Val di Susa.