Pescara, decine di bambini in ospedale: sindaco chiude tutte le mense

La Procura di Pescara ha aperto un fascicolo contro ignoti sulla vicenda dei malori tra i bimbi colpiti da una presunta tossinfezione alimentare. Le persone coinvolte sono circa 120, per la maggior parte minorenni: sono state ricoverate a Pescara negli ultimi due giorni con sintomi da intossicazione. L'ipotesi di reato è relativa a quanto previsto dalla normativa in materia di alimenti. Il fascicolo per ora non ha indagati. All’inizio al Pronto soccorso sono arrivati solo bimbi, alunni di sette diverse scuole, poi anche sei insegnanti. Secondo l’Asl non si tratta di un’emergenza visti i sintomi - febbre, vomito, diarrea e conseguente disidratazione - ma il sindaco, Marco Alessandrini, ha comunque deciso di sospendere da oggi il servizio mensa nelle scuole comunali.

Nessun bambino in gravi condizioni

Attualmente sono una ventina i bambini ricoverati in Pediatria, nessuno comunque in gravi condizioni. Oltre a loro, tuttavia, tanti sono quelli, residenti in diverse zone della città, a casa con febbre alta e disturbi intestinali. "Saremo al fianco delle famiglie e a tutela della salute dei bambini, se verrà accertato che a provocare i malori è stato il cibo somministrato alla mensa - ha dichiarato il sindaco - Se dagli accertamenti il malore risultasse conseguenza della qualità del cibo ingerito a scuola attiveremo ogni forma di tutela a carico dell'ente per la salvaguardia della salute dei bambini. Il Comune offrirà ogni possibile forma di tutela nei confronti del concessionario".

Stop alle mense di scuole, materne e nidi

Il primo cittadino, in attesa dei risultati degli accertamenti del Nas e dell'indagine epidemiologica disposta dalla Asl, ha firmato un’ordinanza (da cui sono escluse le scuole private) che stabilisce la sospensione del servizio mensa da oggi fino a che non sarà chiarita la natura delle infezioni. Saltano dunque mensa e tempo pieno nelle elementari e medie comunali. Per materne e nidi, fa sapere il sindaco, "stiamo lavorando affinché l'attività didattica possa continuare per quanti vorranno ricondurre i bambini a scuola, ma solo dopo aver fatto consumare loro il pasto a casa". Alessandrini annuncia anche formule compensative per le rette sul tempo pieno "che verrà ripristinato una volta accertato che il cibo non ha determinato la situazione creatasi".

Data ultima modifica 04 giugno 2018 ore 13:44