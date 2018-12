Roma: nuova voragine in strada, betoniera sprofonda con due ruote

Nuova voragine nelle strade di Roma. Nel pomeriggio di mercoledì 30 maggio il manto stradale si è aperto in via dei Gerani, nel quartiere di Centocelle, coinvolgendo una betoniera impiegata in attività di scavo nell'area.

Sprofondata una betoniera

Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, il mezzo pesante è improvvisamente sprofondato con due ruote all'interno del buco creatosi sull'asfalto. In seguito all'apertura della voragine, la betoniera si è inclinata su un fianco all'altezza del semiasse posteriore. Sul posto sono intervenute due squadre del comando dei Vigili del fuoco di Roma con il supporto dell'autogru e la Polizia locale. Nell'incidente non si sono registrati feriti e, al momento, non risultano rallentamenti per la viabilità.

La seconda voragine in un giorno

Quella di via dei Gerani è la seconda falla che ha colpito le vie della capitale nel corso di poche ore. Già nel pomeriggio di mercoledì, la strada si era aperta in via Bonnet nel quartiere Monteverde, costringendo alla chiusura al traffico il tratto tra via Carini e via Mura Gianicolensi. I due episodi seguono quelli accaduti solo qualche giorno prima, quando una maxi voragine era stata segnalata in via Ambrosini, in zona Montagnola, alla periferia della città. La falla, profonda sei metri, si era aperta vicino allo spartitraffico.