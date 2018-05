Aldo Moro, Mattarella in via Caetani per il 40/esimo anniversario

A quarant’anni dal ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, lo statista democristiano ucciso dalle Brigate Rosse dopo un sequestro durato 55 giorni, la politica italiana e le istituzioni gli rendono omaggio in via Caetani, nel cuore di Roma, nel luogo in cui il corpo fu trovato nel bagagliaio della Renault 4 il 9 maggio del 1978. Durante la cerimonia sono state deposte alcune corone di fiori, tra cui quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ed è stato osservato un minuto di silenzio.

Le istituzioni e la delegazione Pd

Alla commemorazione in via Caetani, oltre al capo dello Stato, erano presenti i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, il sindaco di Roma Virginia Raggi, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il prefetto Paola Basilone. Anche una delegazione del Pd, guidata dal segretario reggente Maurizio Martina accompagnato dai capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci, ha voluto deporre una corona in memoria di Moro.

Il ricordo di Gentiloni

"Quarant'anni fa le BR lasciavano in via Caetani il cadavere di Aldo Moro. L'Italia rende omaggio alla memoria di un vero statista - ha scritto stamattina Gentiloni su Twitter - La sua visione politica e culturale ha segnato il nostro Novecento. La sua uccisione pesa sulla coscienza della Repubblica".

Di Maio: “Pagina buia del nostro Paese”

Sui social è intervenuto anche il leader del M5s Luigi Di Maio: "Sono passati 40 anni dal ritrovamento del corpo Di Aldo Moro, una delle figure più importanti dell'Italia repubblicana. La vicenda legata alla sua scomparsa è ancora oggi una pagina buia della storia del nostro Paese. Oggi ricordiamo lui e tutte le vittime del terrorismo".

Le commemorazioni a Montemarciano

Per ricordare Aldo Moro diverse iniziative sono in programma anche a Montemarciano il paese di Eleonora Chiavarelli, moglie di Aldo Moro, dove i due si sposarono il 5 aprile 1945. Tra queste la mostra fotografica "Ricordando l'uomo" nella biblioteca comunale, dove si possono vedere, fino al 9 giugno, materiale fotografico e riproduzioni delle prime pagine del Corriere Adriatico dei 55 giorni del rapimento. Allo statista è stata intitolata anni fa la piazza centrale della città e, per il trentennale della morte, venne conferita la cittadinanza onoraria di Montemarciano alla vedova, la “signora Nora”, come amavano chiamarla i montemarcianesi.