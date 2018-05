Esplode appartamento a Crotone: 2 morti e 4 feriti, tra cui 3 bimbe

Due morti e quattro feriti. È questo il bilancio di un’esplosione in un appartamento di Crotone del quartiere Lampanaro che si è verificata la sera del 7 maggio. Dopo un boato, le pareti dell’abitazione si sono sbriciolate travolte dall'onda d'urto. Le due vittime sono una donna di 55 anni e il suo compagno di 43. Le nipotine della coppia sono rimaste ferite: hanno 4, 7 e 10 anni e la più piccola di loro è in condizioni gravi per via delle ustioni alla testa. Risulta ferita anche la mamma delle piccole, mentre loro padre è rimasto illeso.

Si indaga su cause dell'esplosione, esclusa fuga di gas

Sul posto sono intervenuti il questore di Crotone e il pm di turno alla procura della Repubblica. Carabinieri e polizia hanno subito avviato le indagini per accertare le cause dello scoppio insieme ai tecnici dei Vigili del fuoco. Da un primo esame, sembrerebbe che non si sia trattato di una fuga di gas. Fortunatamente il palazzo ha retto all'esplosione anche se la staticità dell'edificio dovrà essere valutata. Anche perché a crollare sono state le pareti interne dell'appartamento, al terzo piano, cioè il penultimo dell'edificio. Solo dopo che Vigili del fuoco e tecnici della polizia scientifica avranno completato i rilievi, gli investigatori potranno accertare quello che è successo.