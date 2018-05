Raid Casamoninca in bar a Roma, picchiata disabile. Aperta inchiesta

"Dopo quello che è successo loro continuano comunque a passare qui davanti tutti i giorni, non prendono più il caffè ma ci fanno vedere la loro presenza". La moglie del titolare di un bar in via Salvatore Barzilai, in zona Romanina, periferia Est di Roma, non nasconde la sua preoccupazione dopo quanto successo il giorno di Pasqua. In questa caffetteria, che si trova in un vicolo stretto tra capannoni industriali e case basse, a Pasqua, come racconta La Repubblica, il titolare e una ragazza disabile sarebbero stati picchiati da alcuni membri del clan Casamonica. L’aggressione sarebbe avvenuta perché i due clienti non sono stati serviti per primi. Per via delle percosse, alla donna sono stati dati 20 giorni di prognosi, mentre al barista otto. Intanto, sull'accaduto, i pm di Roma indagano per lesioni, minacce e danneggiamento. Mentre la sindaca Virginia Raggi parla di un'aggressione inaccettabile.

L’aggressione in due fasi

Adesso, a servire i clienti dietro al bancone c’è la moglie dell’uomo aggredito. Sarebbe stata lei a chiedergli di tenere aperto il locale, anche dopo le ulteriori minacce che il titolare del bar avrebbe ricevuto in modo che ritirasse la denuncia per le percosse subite. L'aggressione sarebbe avvenuta in due fasi, a distanza di mezz'ora l'una dall'altra. Secondo una prima ricostruzione, la donna portatrice di handicap ha protestato contro l'atteggiamento dei due membri del clan Casamonica. E per questo è stata picchiata, anche con una cinghia. Poi è stata la volta del barista: i due sono infatti tornati nel bar "sono entrati dietro al bancone - racconta la donna - hanno preso uno dei manici di metallo della macchina del caffè e lo hanno tirato contro il barista. Non lo hanno preso ma hanno rotto un vetro, poi lo hanno colpito con delle bottiglie".

Bar presidiato dalla Polizia

Il bar, ora, è aperto ma presidiato da una volante della Polizia e due vetture con agenti in borghese. La Polizia sta indagando sull'accaduto: al vaglio i filmati della telecamera posizionata sulla cassa del bar, che inquadra l'intero locale. I pm di Roma indagano per lesioni, minacce e danneggiamento. Sul raid sono state presentate alla polizia due denunce. Il fascicolo per ora è affidato ai pm che indagano sui reati comuni ma visti i personaggio coinvolti non è escluso che possa finire all'attenzione della Direzione distrettuale antimafia.

Raggi: "Aggressione inaccettabile"

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha manifestato solidarietà nei confronti dei titolari del bar teatro dell’aggressione e del successivo raid da parte dei Casamonica: "Uniti contro la criminalità. Le immagini dell'aggressione dei Casamonica nei confronti di una donna disabile e un barista sono inaccettabili. Le istituzioni non abbassano lo sguardo. #FuoriLaMafiaDaRoma", ha scritto su Twitter.