Scontri Liverpool, polizia britannica incrimina due tifosi della Roma

Sono stati incriminati dalla giustizia britannica i due italiani, tifosi romanisti, arrestati a Liverpool per le violenze fuori dallo stadio prima della semifinale di Champions League Liverpool-Roma del 24 aprile. Violenze sfociate nel grave ferimento di un supporter dei Reds di 53 anni, che è in ospedale in coma. A uno dei due italiani la Merseyside Police contesta il reato di aggressione e lesioni gravi contro il tifoso del Liverpool. Per l'altro supporter giallorosso l'accusa, invece, è più genericamente di disordini violenti. In un primo momento il reato ipotizzato per entrambi era di tentato omicidio. I due restano in detenzione in attesa di comparire e davanti al South Sefton Magistrates Court per la formalizzazione del fermo. Scontri Liverpool: in coma fan dei Reds, arrestati 2 tifosi della Roma

Gli ultrà respingono le accuse

I due tifosi giallorossi, che hanno 20 e 29 anni, hanno respinto le accuse davanti agli inquirenti inglesi. I supporter sono stati interrogati nelle scorse ore e hanno affermato di non essere stati loro gli autori del pestaggio del tifoso del Liverpool. Gli ultrà, poi, in base a quanto riferisce il loro avvocato in Italia, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere in merito alle altre contestazioni.

Gli scontri a Liverpool

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine inglesi, un’ora prima della partita dello scorso 24 aprile, vinta dal Liverpool per 5-2, sono scoppiati tafferugli davanti all'Albert Pub, cuore del tifo Reds, vicino allo stadio di Anfield Road. Gli ultrà romanisti, a quanto pare, sarebbero arrivati da una strada secondaria, prendendo alle spalle un gruppo di supporter del Liverpool, che, a loro volta, avrebbero attaccato dopo un lancio di bottiglie. Nei tafferugli tra opposte fazioni, un tifoso irlandese dei Reds sarebbe stato picchiato con una cinghia e scaraventato a terra. L’uomo - imprenditore di 53 anni e padre di tre figli - ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico ed è ricoverato in coma nel centro neurologico di Walton.