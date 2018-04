Giorgio Napolitano operato d'urgenza al cuore a Roma

Il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma. Secondo quanto si apprende starebbe subendo un intervento al cuore.

Nel tardo pomeriggio il presidente emerito della Repubblica ha accusato un forte dolore al petto mentre si trovava nella sua abitazione romana. Immediata la decisione del ricovero. L'ex capo dello Stato è stato trasferito al San Camillo dove, con una procedura d'urgenza, dopo le necessarie analisi, è stato portato in sala operatoria per effettuare una resezione parziale dell'aorta. Un intervento lungo e delicato in considerazione anche dell'età del paziente.

Napolitano - spiega chi ha potuto stargli vicino quando il malore si è manifestato - non ha mai perso conoscenza. E' arrivato in ospedale lucido, rispondendo alle domande dei sanitari che poi hanno deciso per l'intervento.