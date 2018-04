Giorgio Napolitano operato all'aorta, "intervento riuscito"

Colto da un malore nel tardo pomeriggio di ieri, il presidente emerito Giorgio Napolitano nella notte ha subito un intervento al cuore per una resezione parziale dell'aorta. L'intervento, secondo quanto riferito dal cardiochirurgo del San Camillo di Roma che l'ha operato, Francesco Musumeci, è riuscito perfettamente e le condizioni del presidente sono stabili. "Siamo ottimisti, la sua grande tempra lo aiuterà", ha detto Musumeci. Napolitano sarà svegliato stamani e si condurranno nuovi accertamenti.

"Siamo ottimisti"

"L'intervento è andato molto bene, il cuore ha ripreso e il paziente è in condizioni stabili. Siamo molto soddisfatti e ottimisti", ha spiegato in conferenza stampa il cardiochirurgo Francesco Musumeci che ha operato Giorgio Napolitano. "Ovviamente i suoi 93 anni conteranno sul tempo di recupero", ha aggiunto, "ma la sua grande tempra lo aiuterà". Il presidente, ha riferito Musumeci, "è arrivato cosciente in sala operatoria". "Gli ho spiegato come si sarebbe svolto l'intervento, prima di addormentarlo. Era lucido, sveglio e ci ha incoraggiati".

Il malore e il ricovero al San Camillo

Nel tardo pomeriggio di ieri il presidente emerito della Repubblica ha accusato un forte dolore al petto mentre si trovava nella sua abitazione romana. Immediata la decisione del ricovero. L'ex capo dello Stato è stato trasferito al San Camillo dove, con una procedura d'urgenza, dopo le necessarie analisi, è stato portato in sala operatoria per effettuare una resezione parziale dell'aorta. Un intervento lungo e delicato in considerazione anche dell'età del paziente. Napolitano non ha mai perso conoscenza.

Il presidente delle riforme

Giorgio Napolitano viene definito l'uomo delle riforme a tutti i costi. Sempre accompagnato con discrezione dalla moglie Clio, ha iniziato il suo primo settennato gioendo per la vittoria dell'Italia ai mondiali di calcio di Berlino, nel luglio 2006, e ha concluso i quasi due anni del secondo mandato con qualche rimpianto per non essere riuscito a vedere del tutto compiuti quei cambiamenti istituzionali per i quali tanto si è speso. Ma soprattutto Napolitano ha dovuto affrontare quello che in molti considerano il periodo più buio degli ultimi 50 anni, navigando a vista tra gli scogli di una durissima crisi economica. E lo ha fatto con una convinzione incrollabile: che l'Italia avesse bisogno di stabilità politica. In nome di questo principio ha cercato sempre di evitare scioglimenti anticipati della legislatura. Certamente il momento peggiore - che ha coniugato amarezza personale e preoccupazione istituzionale - è stato il suo coinvolgimento indiretto nel processo sulla presunta trattativa Stato-mafia con la eccezionale deposizione alla Corte di Palermo salita in trasferta al Quirinale. Quella di Napolitano non è stata infatti una presidenza leggera, né facile. Ma può rivendicare di aver mantenuto l'impegno preso il 15 maggio del 2006 quando da neo-presidente promise solennemente davanti alle Camere che non sarebbe mai stato il capo dello Stato della maggioranza che lo aveva eletto, ma che avrebbe sempre guardato all'interesse generale del Paese. L'ultimo importante intervento pubblico è stato per presiedere i lavori dell'Aula del Senato, il 23 e il 24 marzo scorsi, in quanto senatore più anziano, per l'elezione del nuovo presidente di Palazzo Madama. Sempre attento e lucido osservatore della situazione politica, Napolitano compirà 93 il prossimo 29 giugno. Ora una nuova sfida, con l'intervento nella notte dopo il malore che ha fatto anche temere il peggio.