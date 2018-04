Follonica, sparatoria in strada dopo una lite: un morto e due feriti

Un morto e due feriti gravi. E' il bilancio di una sparatoria avvenuta a Follonica e scaturita dalla lite tra due fratelli, che gestiscono un hotel, e un commerciante. Sarebbe stato proprio quest'ultimo a estrarre la pistola e aprire il fuoco. Uno dei due fratelli è morto sul colpo, mentre l'altro è rimasto gravemente ferito. Ha riportato ferite gravi anche una donna, estranea alla vicenda, colpita da un proiettile vagante. Il commerciante, accusato di omicidio, è stato arrestato.

La lite poi gli spari

Secondo la ricostruzione de Il Tirreno, la lite è scoppiata in pieno centro, in via Matteotti, proprio davanti all'hotel gestito dai due uomini. La moglie di uno dei titolari dell'albergo è intervenuta per sedare la lite con il proprietario di un negozio alimentari della zona, ma a quel punto il commerciante avrebbe tirato fuori un'arma, iniziando a sparare. Sulle linea di tiro si è trovata una passante, assolutamente estranea al litigio, che è stata ferita.

Arrestato l'uomo che ha sparato

L'uomo che ha sparato in via Matteotti è stato arrestato poco dopo alle porte di Grosseto: era riuscito a fuggire in auto ma i carabinieri sarebbero riusciti a bloccare la sua vettura alla periferia del capoluogo.

