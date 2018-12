Napoli, vandalizzata panchina dedicata alle vittime di femminicidio

Vandali in azione a Napoli su uno dei simboli contro la violenza di genere. Nella notte tra il 10 e l'11 marzo è stata infatti colpita una delle panchine rosse inaugurate negli ultimi mesi a Napoli in memoria delle vittime dei femminicidi.

Attaccata con la vernice

I vandali hanno macchiato con una vernice scura la superficie rossa della panchina. "Sono molto risentita per questo gesto: la panchina è stata dedicata anche a mia figlia e quindi sono doppiamente addolorata. Saranno ancora più forti le mie campagne contro il femminicidio e la violenza di genere", ha fatto sapere Adriana Esposito, madre di Stefania Formicola, 28enne uccisa nel 2016 dal marito, a Sant'Antimo (Napoli). La panchina, che riporta sulla sua superficie anche il numero del centro antiviolenza, si trova in piazza San Vitale, nel quartiere Fuorigrotta, ed è stata presentata pochi giorni fa. È in memoria di Stefania e altre tre vittime. "La panchina rossa rappresenta un simbolo importante per dire no alla violenza contro le donne - ha detto la criminologa Antonella Formicola - e ciò che è avvenuto ci lascia amareggiati. Un gesto di pessimo gusto che ci induce a riflettere".

Le varie reazioni

"Ritengo che tale atto sia vile e molto grave, non solo perché irrispettoso nei confronti delle vittime, della loro memoria e delle rispettive famiglie, ma anche nei confronti di un vero simbolo educativo posto in essere nel nostro territorio, voluto proprio per lanciare un messaggio contro la violenza in generale". Questo il commento di Paola Del Giudice, Consigliere della X Municipalità del Comune di Napoli, che ha inoltre reso noto di aver allertato gli uffici tecnici del Comune per ripristinare immediatamente la panchina rossa. La delegata alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Simonetta Marino, ha detto "di aver appreso con forte indignazione la notizia: l'iniziativa panchinerosse si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica alla strisciante pervasività di temi legati alle violenze sessuali e di genere". Infine Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, ha dichiarato: "La vandalizzazione della panchina rossa di piazza San Vitale a Fuorigrotta simbolo della lotta alla violenza sulle donne e alla criminalità, è l'ennesimo esempio di come vandali e baby gang siano 'allergici' ad ogni forma di messaggio che ricordi che alla fine sarà sempre la cultura della legalità a prevalere sull'ignoranza e sulla violenza".