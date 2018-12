Cos'è l'Immacolata Concezione e perché si festeggia l'8 dicembre

L'Immacolata Concezione è una delle più importanti festività della religione cattolica. Cade l'8 dicembre e con essa si celebra la figura della Vergine Maria, secondo la liturgia della Chiesa.

Il dogma di Pio IX

L'Immacolata Concezione, come spiegava il libretto della venerazione 2017 della Santa Sede dedicato all'evento, è una festività ufficiale dal 1854, quando un dogma proclamato da papa Pio IX in quell'anno, con la sua bolla "Ineffabilis Deus", mise nero su bianco un'antica tradizione cristiana che risaliva a diversi secoli prima. In Oriente la festa era celebrata già dal VI secolo, e con la decisione di Pio IX entrò nel calendario della chiesa cattolica.

Il "concepimento senza macchia"

Immacolata Concezione significa letteralmente "concepimento senza macchia". Benché il suo nome possa trarre in inganno, non è legata alla verginità di Maria e al concepimento di Gesù Cristo grazie all'opera dello Spirito Santo. La festività si concentra invece solo ed esclusivamente sulla figura femminile, celebrando il fatto che la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. Come si legge sulla bolla di Pio IX, "la beatissima Vergine Maria fu preservata, per particolare grazia e privilegio di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, immune da ogni macchia di peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento e ciò deve pertanto essere oggetto di fede certa ed immutabile per tutti i fedeli".

La Natività di Maria

L'Immacolata Concezione è dunque collegata al concepimento di Maria stessa, da parte dei suoi genitori San Gioacchino e Sant'Anna. La data dell'8 dicembre fu individuata da Pio IX proprio in relazione alla nascita della Vergine e alla festa della Natività di Maria, introdotta in Occidente da papa Sergio I nel VII secolo, e fissata all'8 settembre. L'Immacolata Concezione anticipa così di nove mesi esatti la Natività di Maria.

L'apparizione di Lourdes

A conferma del dogma, viene citato dalla Chiesa cattolica quanto avvenuto a Lourdes nel 1858, quando la 14enne Bernadette Soubirous riferì al suo parroco di aver visto in una grotta una "piccola signora giovane" che, alzando gli occhi al cielo e unendo le mani in segno di preghiera, le aveva detto “Io sono l'Immacolata Concezione”.

Papa Francesco in piazza di Spagna

Alla metà del XIX secolo, nello specifico al 1857, è legata anche l'inaugurazione di quello che probabilmente è il monumento più celebre dedicato a questo dogma, ossia la Colonna dell'Immacolata che si trova in piazza Mignanelli, accanto a piazza di Spagna, a Roma. L'opera, voluta sempre da papa Pio IX, è costituita da un basamento di marmo, su cui poggia una colonna di marmo che sorregge una statua bronzea raffigurante la Madonna. Proprio questo monumento, ogni 8 dicembre, in occasione della festa dell'Immacolata viene omaggiato dai romani e dal Pontefice. Come da tradizione, anche quest'anno la cerimonia sarà aperta alle 7.30 da i Vigili del fuoco che, in onore dei 220 colleghi che l'8 dicembre del 1857 inaugurarono il monumento, saliranno fino in cima per deporre la propria ghirlanda di fiori sul braccio della Vergine. Nel pomeriggio, come avviene dal 1953, parteciperà all'omaggio dell'Urbe alla Vergine Maria anche il Pontefice, che darà seguito alla tradizione inaugurata nel 1958 da Papa Giovanni XXIII, che in occasione della festività depose ai piedi del monumento un cesto di rose bianche per poi fare visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Accolto dal cardinale vicario Angelo De Donatis e dalle autorità civili, Papa Francesco dovrebbe arrivare in piazza Mignanelli intonro alle 16 per tenere il tradizionale atto di venerazione. Prima del Pontefice saranno diversi i gruppi che porteranno il loro omaggio floreale alla Vergine, tra cui anche i nuclei aziendali delle Acli di Roma, Cotral-Atac, Acea, Inps-Inpdap e i dipendenti di Roma Capitale.