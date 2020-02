Consiglio, superare criticità montagna

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 FEB - Il Consiglio regionale del Molise ha approvato all'unanimità una mozione bipartisan che impegna il presidente della Giunta a porre in essere iniziative a sostegno delle stazioni sciistiche di Campitello Matese, frazione di San Massimo (Campobasso) e Capracotta (Isernia) per superare le criticità nell'area matesina e nell'Alto Molise conseguenti alla mancata partenza della stagione sciistica per le elevate temperature e per il malfunzionamento dell'impianto di innevamento artificiale e impianti di risalita. L'atto di indirizzo è finalizzato a: avviare le procedure di liquidazione delle società, porre in essere iniziative per le procedure di trasferimento al Comune di San Massimo della titolarità degli impianti di risalita attraverso cessione, da parte della Regione, degli asset di proprietà, a trasferire al Comune le somme da destinare all'ammodernamento dell'impianto di innevamento artificiale, impiantistica sportiva e servizi, necessari a garantire la programmazione stagionale della stazione invernale. La mozione prevede, inoltre, di imputare annualmente sul bilancio regionale adeguate somme, come stabilito nella legge regionale 13/2003, ad assumere ogni utile iniziativa per garantire l'attività sportiva e turistica nei Comuni di San Massimo, Roccamandolfi e Capracotta, a prevedere adeguate azioni al fine di formare nuovi operatori turistici nel comparto montagna e a istituire un tavolo permanente con i Comuni interessati del comparto montagna. (ANSA).



Data ultima modifica 11 febbraio 2020 ore 19:42