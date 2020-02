Parcheggi in posti disabili, multe

(ANSA) - ISERNIA, 31 GEN - Parcheggi abusivi negli stalli dedicati alle persone diversamente abili: dieci automobilisti multati in poche ore dai carabinieri a Isernia. In particolare a essere occupati arbitrariamente erano i posti riservati nelle pertinenze di negozi, centri commerciali e ospedale "dove - secondo quanto reso noto dai carabinieri - per non perdere tempo in cerca di altro luogo ove lasciare l'auto, non curanti del segnale e degli spazi delimitati, comodamente qualcuno ha approfittato della momentanea disponibilità dello stallo parcheggiando l'autovettura pur non avendone titolo". Complessivamente decurtati 14 punti dalla patente e verbalizzate multe per centinaia di euro. (ANSA).