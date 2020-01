Turismo Molise, Cotugno a 'Unomattina'

(ANSA)-CAMPOBASSO, 20 GEN - Nuova vetrina per il Molise e le sue bellezze naturalistiche, storiche, gastronomiche, culturali e ambientali. Dopo il New York Times, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, oggi la trasmissione Rai 'Unomattina' ha dedicato uno spazio alla più giovane regione d'Italia con un collegamento in diretta dal sito archeologico di Altilia di Sepino, in provincia di Campobasso. Ospite Vincenzo Cotugno, vice presidente della Giunta regionale e assessore alla Cultura e Turismo. Dopo il clamore registrato grazie alla promozione internazionale "ci auguriamo di avere un'affluenza di turisti durante tutto l'anno - ha commentato Cotugno - Il Molise va vissuto per essere veramente apprezzato". Si è parlato anche di spopolamento dei borghi, tra le criticità registrate negli ultimi anni. Su questo aspetto Cotugno ha parlato del 'Reddito di residenza attiva', iniziativa della Regione, e del Piano strategico per il turismo varato dal Consiglio regionale. "Siamo convinti di poter disegnare una pagina nuova per la nostra regione".(ANSA).