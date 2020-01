(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 GEN - Controlli mirati della Polizia stradale di Campobasso con personale in borghese finalizzati a reprimere il fenomeno dell'uso del cellulare durante la guida.

In poche ore gli agenti hanno contestato 12 verbali, decurtando in totale dalle patenti degli automobilisti 62 punti. Multe anche per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per manovre azzardate. Le attività, fa sapere la Polstrada, continueranno anche nelle prossime settimane. (ANSA).