Romagnuolo, urge personale per sisma

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 14 GEN - "In Consiglio regionale del Molise con l'approvazione all'unanimità della mozione presentata, siamo riusciti ad aprire uno spiraglio di fiducia nella popolazione dopo il sisma del 16 Agosto 2018". Così la consigliera regionale Aida Romagnuolo che sottolinea come, con l'ok dell'assemblea regionale alla sua iniziativa, ha impegnato il presidente della Regione Donato Toma ad adoperarsi per permettere l'assunzione con contratti a tempo determinato di personale idoneo per l'espletamento negli uffici tecnici dei comuni interessati dal sisma del 16 agosto 2018, delle pratiche amministrative relative ai danni provocati dalle scosse. I Comuni di Palata, Acquaviva Collecroce, Montemitro, Guglionesi, San Felice del Molise, Montecilfone, Tavenna, San Martino in Pensilis, Larino, Montorio nei Frentani e Montefalcone nel Sannio, in provincia di Campobasso, si sono trovati in una situazione critica in quanto impossibilitati a procedere alle attività connesse alla ricostruzione per carenza di personale idoneo.