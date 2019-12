Esercito,Col. Amoriello nuovo comandante

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 DIC - Cambio al vertice del Comando militare 'Esercito Molise'. Il colonnello Fulvio Amoriello è subentrato al colonnello Francesco Paolo D'Ianni, in carica da dicembre 2018. Nel messaggio di commiato l'ufficiale ha espresso "gratitudine e soddisfazione per lo spirito di collaborazione istituzionale riscontrato all'interno della Regione". Il colonnello Amoriello, originario della provincia di Benevento, proviene dalla Brigata bersaglieri 'Garibaldi'. Ha assolto numerosi incarichi di comando in Italia e all'estero partecipando a operazioni sul territorio nazionale in soccorso alle popolazioni e in concorso alle forze di Polizia e a missioni internazionali in Kosovo, Iraq, Afghanistan e Libano.

Laureato in Scienze Organizzative e Gestionali e in Giurisprudenza, ha conseguito il Master di 1/o livello in criminologia e studi giuridici forensi, e quello di 2/o livello in strategie organizzative e di innovazione nella P.A.. (ANSA).