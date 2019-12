Toma, chieste deroghe a Decreto Balduzzi

Roxette, storia del duo di "Must have been love": colonna sonora di Pretty Woman. FOTO

Gruppo pop rock svedese composto da Per Gessle e Marie Fredriksson, raggiunse l'apice del successo negli anni '90 con brani come "Listen to your heart" e "Look". Nel 2016 il ritiro dai palchi. La cantante è morta il 9 dicembre 2019