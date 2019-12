Segre: mozione Termoli per cittadinanza

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 7 DIC - Con una mozione presentata in consiglio comunale a Termoli, il Pd, la lista civica di centro sinistra "VotaxTe", il M5S e la Rete della Sinistra impegnano l'assemblea civica della città a deliberare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. "La senatrice a vita ha portato in tante scuole la testimonianza di ciò che furono le leggi razziali e la Shoah, l'odio, il razzismo e la discriminazione, dedicandola a tutti gli ebrei italiani, esclusi, umiliati e deportati, in particolar modo a quelli che non sono più tornati - si legge nel documento -. Oggi viviamo in un paese in cui l'intolleranza si diffonde sempre di più e l'indifferenza, terribile male della nostra società, rischia di far passare tutto questo come qualcosa di marginale. Subiamo un periodo in cui la dialettica politica diventa sempre più violenta e disumana, in cui si usano termini discriminatori e vessatori nei confronti dell'avversario e dei più deboli".