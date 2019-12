Reddito residenza, boom richieste

(ANSA) - CAMPOBASSO, 3 DIC - Oltre 600 progetti ideati e presentati da persone provenienti dai cinque continenti pronte a trasferirsi in uno dei Comuni del Molise fino a 2 mila abitanti per aprire un'attività, 5.062 mail e 18.427 telefonate con richieste di informazioni pervenute in due mesi al call center regionale, "senza considerare quelle giunte presso la nostra segreteria e presso i Comuni". A fornire i numeri del Reddito di Residenza Attiva, l'avviso pubblico della Regione, è il consigliere regionale Antonio Tedeschi ideatore dell'iniziativa, "una contrapposizione al mero assistenzialismo, uno stimolo concreto all'imprenditorialità e al lavoro". "Con questa misura - osserva - vogliamo fornire un aiuto a coloro che hanno la reale intenzione di investire e creare lavoro sul nostro territorio". Per l'esponente del centrodestra si tratta "di una sorta di antitesi del Reddito di Cittadinanza, cavallo di battaglia del M5s che, secondo i numeri finora divulgati, non ha certamente prodotto gli effetti sperati in termini occupazionali".