Colletta Alimentare,donate 33 tonnellate

(ANSA) - CAMPOBASSO, 2 DIC - Sono 33 le tonnellate di prodotti donate sabato scorso nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si è svolta in 100 punti vendita del Molise, grazie al coinvolgimento di mille volontari. È la stessa quantità donata nel 2018, e la gratitudine è tanta per quanti hanno voluto accogliere per il 23/o anno consecutivo l'invito a fare una spesa "più ampia", a vantaggio di chi non può permettersela. A Campobasso e provincia sono state 27 le tonnellate donate, 5 a Isernia. "Ma la Colletta Alimentare va ben oltre i numeri - commenta Antonio Dionisio, presidente del Banco Alimentare dell'Abruzzo - perché quello che è accaduto sotto i nostri occhi sabato scorso è uno spettacolo che non passa inosservato: tutti insieme hanno reso questa giornata un evento di popolo, sicuramente il più grande evento solidale in Italia. Siamo già al lavoro per distribuire immediatamente ai 4.698 bisognosi assistiti in Molise da 33 enti convenzionati con il Banco Alimentare quanto donato dalla carità del popolo".(ANSA).