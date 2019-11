Scuole sicure, Consiglio a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 OTT - Seduta straordinaria e monotematica del Consiglio comunale di Campobasso domani 16 ottobre alle 8.30. All'esame dell'Assise il tema dell'edilizia scolastica, in particolare la verifica della sicurezza statica e sismica di alcuni edifici di proprietà del Comune. A chiedere la seduta assembleare i consiglieri di minoranza del centrodestra che hanno puntato il dito in direzione della maggioranza guidata dal sindaco Roberto Gravina (M5s) in quanto, a loro avviso, ha "una responsabilità 'aggravata' da anni di battaglie all'opposizione, per chiedere scuole sicure". "Alcune scuole cittadine ad oggi risultano aperte - dichiarano in una nota gli esponenti del centrodestra - nonostante le relazioni del gruppo di studio dell'Unimol abbiano certificato carenze strutturali e documentali inquietanti". Infine, sottolineano che "sul tema della sicurezza scolastica non faranno sconti alla Giunta, nella consapevolezza che agli slogan e alle posizioni strumentali da campagna elettorale debbano seguire fatti e soluzioni". (ANSA).