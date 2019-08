A Casacalenda 1/o Festival 'Bene Comune'

(ANSA) - CASACALENDA (CAMPOBASSO), 22 AGO - Dal 23 al 25 agosto a Casacalenda, organizzata dall'associazione culturale 'Il Bene Comune' in collaborazione con il Comune, la Confederazione italiana agricoltori, 'Kalenarte', 'Kerem' e la cooperativa 'Koiné', si terrà la prima edizione del 'Bene Comune Festival'. Tre giorni di eventi, incontri e testimonianze sui temi dell'ambiente, territorio, integrazione e sport, per delineare un nuovo modello di sviluppo all'altezza dei tempi per il Molise che verrà. Ospiti della prima giornata, Bartolomeo Terzano, presidente dell'Isde - Medici per l'ambiente del Molise, e Gennaro Barone, presidente provinciale dell'Isde, che alle 18 interverranno sul tema 'Tutela ambientale per la salute della cittadinanza'.

Alle 19, Giancarlo Bregantini, Arcivescovo di Campobasso-Bojano, insieme al Vescovo di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, saranno i protagonisti di un incontro sul tema 'La crisi e la chiesa di Bergoglio'.