Conosci la tua città? Campobasso in quiz

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 AGO - Una gara per verificare la conoscenza della città, la sua storia, tradizioni e particolarità con quiz a risposta multipla. Mercoledì 21 agosto, dalle 17 alle 22, in Piazza Pepe arriva la manifestazione 'Campobasso in quiz', evento inserito nel cartellone 'Eventi in città. Contaminazioni culturali tra luoghi e generi' dell'assessorato alla Cultura, promosso dall'Associazione 'Centro storico', dal portale 'turismoinmolise.com' e da 'Chocolat'. Per partecipare sarà necessario registrarsi presso la postazione di Piazza Pepe e portare con sé uno smartphone. I primi tre classificati verranno premiati con manufatti di artigianato molisano. (ANSA).