Esercitazione sicurezza in mare Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 12 AGO - Nei tre giorni a cavallo del ferragosto saranno rinforzati i servizi che andranno ad integrare quelli ordinari. Così il Comandante della Capitaneria di Porto di Termoli Francesco Massaro che, ieri pomeriggio, ha coordinato una esercitazione di soccorso e sicurezza in mare, curata dalla Capitaneria di Porto in collaborazione con l'associazione di protezione civile di Termoli "Sae 112" e gli esperti di salvamento del Life-guard di Pescara, arrivati con elicotteri e cani da soccorso presso un lido del lungomare nord della città, La Lampara. Ai centinaia di villeggianti presenti che hanno seguito l'esercitazione, tra cui 50 bambini, sono state illustrate le norme basilari per la sicurezza dei bagnanti sulla spiaggia. I "baywatch" di Pescara hanno effettuato il recupero di un uomo in difficoltà in mare con elicottero, poi effettuato dimostrazioni sul soccorso di una persona in difficoltà dopo tuffo dagli scogli effettuando anche massaggio cardiaco, l'intervento di salvamento dei cani-bagnini.(ANSA).