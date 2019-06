Termoli, Roberti è il nuovo sindaco

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 10 GIU - Rivedere la delibera dell'ultima Giunta comunale di ricorso alla sentenza del Tar Molise inerente il progetto di riqualificazione del centro città tra cui il tunnel, riaprire al traffico corso Umberto, chiuso da Sbrocca senza condivisione con i commercianti, riprendere il dialogo con i dipendenti del Comune. Queste le priorità a Termoli per il sindaco eletto Francesco Roberti (Fi) che nella notte ha festeggiato la vittoria insieme alla squadra che lo ha sostenuto. Poi ha raggiunto il Municipio dove si è affacciato per salutare i termolesi in piazza Sant'Antonio dicendo, tra l'altro, "non ci sarà nessun tunnel". Il primo cittadino eletto ha lanciato anche un messaggio all'uscente Angelo Sbrocca e agli altri due candidati, Nick De Michele (M5s) e Marcella Stumpo (Rete della Sinistra Termolese): "Mettiamoci insieme per il bene della città. Ci ritroveremo in Consiglio comunale". Roberti ha inviato un messaggio anche al nuovo sindaco di Campobasso: "Con Gravina un confronto lo faccio volentieri".