John Lynch, racconterò Molise,forse film

(ANSA) - TRIVENTO (CAMPOBASSO), 13 DIC - "Se dovessi adattare il mio prossimo racconto a una pellicola, sicuramente verrei a filmarlo in Molise, non potrebbe essere altrimenti". Così John Lynch, l'attore irlandese cittadino onorario di Trivento, alla vigilia del ritorno in Molise per la quarta edizione del workshop di recitazione da lui diretto, domenica 16 dicembre.

John Lynch parla del legame sempre più forte con il suo paese d'origine e annuncia importanti novità che lo riguardano: un racconto e forse un film. La star internazionale ricorda le emozioni che lo legano al Molise, parla dei suoi 'maestri' italiani, "mi ispira Paolo Sorrentino, amo Pasolini e ovviamente Fellini" e dei suoi prossimi impegni. Da qualche anno ha la cittadinanza onoraria di Trivento. "Riceverla ha significato molto, forse più di quello che riesco a esprimere. Mia madre Rosina lasciò il paese negli anni '50 e per me la sera della cerimonia, nel 2015, è stato un grosso tributo anche a lei, a tutti i suoi sacrifici e a tutto l'amore che mi ha dato". "Ho deciso che il mio prossimo racconto sarà la narrazione del suo viaggio, della sua partenza, quindi sto raccogliendo informazioni su Trivento e la sua storia. Verrà pubblicato l'anno prossimo, è interamente ambientato a Trivento". ".

Domenica prossima, nel Centro polifunzionale di Colle San Giovanni a Trivento, Lynch dirigerà la quarta edizione del workshop in recitazione, promosso dalla Pro Loco Terventum e patrocinato dal Comune, rivolto ad aspiranti attori e appassionati di recitazione, senza limiti di età. Lunedì 17 l'attore incontrerà gli studenti del Liceo delle Scienze applicate dell'Istituto omnicomprensivo "Nicola Scarano" a Trivento. (ANSA).