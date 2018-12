Natale sicuro, intensificati controlli

(ANSA) - CAMPOBASSO, 6 DIC - Servizi di prevenzione e controllo del territorio oltre che nei luoghi più frequentati, anche in prossimità di centri commerciali, chiese, istituti di credito, supermercati, uffici postali, gioiellerie e altri negozi. Al via a Campobasso e Termoli l'attività della Questura in concomitanza con le festività di Natale. A Campobasso sarà in funzione anche un camper della polizia che effettuerà controlli itineranti nelle zone sensibili. Inoltre, da sabato 8 dicembre e per i successivi weekend e giorni festivi, i controlli saranno ulteriormente rinforzati mediante l'impiego, anche nelle ore serali, di pattuglie interforze di Ps, Carabinieri e Guardia di Finanza che effettueranno una specifica attività di vigilanza nelle zone centrali.