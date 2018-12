A Termoli concorso internazionale musica

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 1 DIC - Ottantadue i partecipanti, provenienti da otto regioni e dall'Albania, alla 1/a edizione del concorso internazionale "Prodigi della musica per 4 stagioni" dal 7 al 9 dicembre. L'iniziativa è promossa dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli.

L'artista più giovane ha 9 anni mentre quello più anziano 40 anni. Ad illustrare l'evento il commissario straordinario dell'Aast, Remo Di Giandomenico, il direttore artistico del concorso, il maestro Pino Nese, il responsabile culturale dell'Aast Antonio Franzese. "Il concorso si svolgerà al Cinema Sant'Antonio ed avrà delle fasi si prove e poi la performance - ha spiegato Nese -. E' un momento importante, un concorso dedicato alle quattro stagioni per valorizzare le stagioni dell'arte e della natura. In autunno, ora stiamo facendo la prima selezione, in inverno ci sarà il concerto del vincitore nell'ambito del cartellone 'Termoli Musica', ad aprile ed in estate ci sarà la sezione concorsuale dedicata alle scuole".