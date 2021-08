La Sardegna è una delle isole più belle del mondo e rappresenta da sempre una delle maggiori attrattive per i turisti che ogni anno si perdono tra le spiagge da sogno, la storia e la cultura di questa splendida terra Condividi:

Ferragosto è alle porte e oggi andiamo in una delle isole più belle del mondo: la Sardegna. Per chi è già sul posto e ancora non sa cosa fare per il 15, bisogna sapere che questa terra stupenda offre moltissime cose da fare e tanti posti da scoprire. Che sia in spiaggia, in giro per i borghi antichi o in città, andiamo a vedere le migliori le cose da fare a Ferragosto in Sardegna. Ricordiamo a tutti che per molte attività, soprattutto per musei, ristoranti ecc, è necessario il Green Pass o il tampone negativo; quindi invitiamo tutti a leggere le indicazioni al riguardo, visitando ESCLUSIVAMENTE i siti ufficiali del Ministero della Salute.

Ferragosto ad Alghero, cosa fare? Alghero è una delle città più belle e suggestive d’Italia. Ideale sia per chi ama la vita notturna e il divertimento sfrenato ma anche per chi non vuole rinunciare a spiagge stupende, paesaggi indimenticabili e tramonti da favola. Visitare la città o passare Ferragosto in spiaggia? Pensare al divertimento notturno in uno dei locali o provare la cucina tradizionale? Ad Alghero c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Santa Margherita di Pula, cosa vedere in città? Questo piccolo comune a sud dell’isola è famoso soprattutto per le sue splendide spiagge di sabbia bianca e l’acqua cristallina; il posto ideale per chi vuole rilassarsi in un posto tranquillo e poco affollato, lontano dal caos delle mete più conosciute e gettonate. Cosa fare a Ferragosto? Anche qui c’è l’imbarazzo della scelta tra natura incontaminata, ottima cucina tradizionale e un delizioso borgo tutto da scoprire.

Ferragosto a Cagliari Cagliari è sempre stato uno dei centri più vitali di tutta la Sardegna e, soprattutto, uno di quei luoghi dove hanno luogo feste leggendarie e concerti spettacolari. Stiamo parlando di una città giovane e dinamica, dove la noia non è contemplata. Perché non godere di un po’ di relax in una delle splendide spiagge cagliaritane? Oppure perché non esplorare il meraviglioso centro storico ricco di storia e tradizione? Per non parlare degli eventi che vanno avanti fino alle prime luci dell’alba, rendendo Cagliari una metropoli viva e vitale. Quest’anno a causa del Covid gli eventi saranno ridimensionati ma comunque non deluderanno le aspettative dei turisti.

Berchidda, buona musica e tanti eventi Berchidda è un piccolo paese nell’entroterra sardo che dall’11 al 15 agosto ospiterà il Festival Time In Jazz. Per cinque giorni questo borgo diventerà la New Orleans italiana vedendo alternarsi sul palco moltissimi artisti italiani e internazionali diretti dalla sapiente mano di Paolo Fresu famoso trombettista che ha collaborato con moltissimi nomi noti del panorama musicale mondiale.

Castelsardo, cosa vedere a Ferragosto? Per gli amanti della storia e dei piccoli borghi medievali, Castelsardo è una delle mete imperdibili in Sardegna. Eletto uno dei borghi più belli d’Italia consigliatissima la bellissima strada costiera che dal Castello si affaccia direttamente sul mare. Ogni Ferragosto, poi, vengono organizzate feste e spettacoli e, anche se quest’anno la situazione sarà più “soft”, il suggerimento è di non lasciarsi scappare l’occasione di visitare uno dei paesi più belli di sempre e le sue spiagge stupende.